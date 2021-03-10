Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 6: Bundestag
33 Min.Folge vom 10.03.2021Ab 12
Ein indischer Designer soll Slavik möglichst kosteneffizient das Verdienstkreuz aufs Auto folieren. Darüber hinaus begibt sich Slavik zum Bundestag, um sich mit zwei Politikern zu treffen. Er sieht die Aufgabe von Politikern als perfekt an.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Slavik - Auf Staats Nacken
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions