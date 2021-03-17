Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 7: Schönheitschirurgie
28 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12
Für ein stattliches Aussehen, lässt sich Slavik mit seinem Bundesverdienstkreuz kostenlos Tipps von einem Schönheitschirurgen geben. Er geht auf Kosten des Senders dem Beruf nach und will dabei nur das Beste vom Besten abstauben.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions