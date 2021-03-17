Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 2Folge 7vom 17.03.2021
Folge 7: Schönheitschirurgie

28 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12

Für ein stattliches Aussehen, lässt sich Slavik mit seinem Bundesverdienstkreuz kostenlos Tipps von einem Schönheitschirurgen geben. Er geht auf Kosten des Senders dem Beruf nach und will dabei nur das Beste vom Besten abstauben.

