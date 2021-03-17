Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 8: Hotel
24 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12
Slavik stellt sich diesmal vor, wie es ist, ein Hotelfachmann zu sein, als er in einem Hotel ist. Der Sender übernimmt dafür die Kosten der Location, während er ein verrücktes Video für seinen neuen Song dreht und die Präsidentensuite zeigt.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions