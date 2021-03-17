Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel

JoynStaffel 2Folge 8vom 17.03.2021
Folge 8: Hotel

24 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12

Slavik stellt sich diesmal vor, wie es ist, ein Hotelfachmann zu sein, als er in einem Hotel ist. Der Sender übernimmt dafür die Kosten der Location, während er ein verrücktes Video für seinen neuen Song dreht und die Präsidentensuite zeigt.

