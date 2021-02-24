Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 2Folge 1vom 24.02.2021
22 Min.
Ab 12

Slavik castet Frauen für eine Folge auf dem Bauernhof, da eine gutaussehende Begleitung alles ist. Im Osten ist die Arbeitslosenquote hoch, die Mieten günstig und die Frauen selten. Slavik sieht seine Chance mit Frauen, die Influencer werden wollen.

