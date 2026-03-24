So isst Österreich besserJetzt kostenlos streamen
So isst Österreich besser
Folge 5: So isst Österreich besser
49 Min.Folge vom 24.03.2026
Packerl aufreißen oder frisch kochen – wer gewinnt wirklich? Silvia Schneider und Molekularbiologe Fritz Treiber gehen dem Fertiggericht-Hype auf den Grund. In der Küche von Richard Rauch wird’s ernst: Instantnudeln vs. echte Gulaschsuppe. Geschmack, Inhaltsstoffe, Tricks der Industrie – und die gnadenlose Verkostung. Ehrlich, frech, überraschend: So schmeckt die Wahrheit! Bildquelle: ORF/On Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
So isst Österreich besser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0