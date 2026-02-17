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So isst Österreich besser

So isst Österreich besser: Pesto, Proteinriegel & Kollagendrinks

ORF2Staffel 1Folge 1vom 17.02.2026
So isst Österreich besser: Pesto, Proteinriegel & Kollagendrinks

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So isst Österreich besser

Folge 1: So isst Österreich besser: Pesto, Proteinriegel & Kollagendrinks

50 Min.Folge vom 17.02.2026

Gesünder essen? Wer will das nicht! Aber oft fehlt Wissen, Zeit oder Inspiration. Moderatorin Silvia Schneider und Molekularbiologe Fritz Treiber bringen frische Ideen, wie es möglich ist. Inhalt: Zum Auftakt des neuen ORF-Formats werden Pesto, Proteinriegel und Kollagendrinks bei Haubenkoch Max Stiegl im burgenländischen Purbach unter die Lupe genommen. Fertiggerichte aus dem Supermarkt boomen – doch was steckt wirklich drin und was machen die Inhaltstoffe mit unserem Körper? Analyse trifft Verkostung, wenn in Purbach "frisch gekocht" mit "aus dem Packerl" verglichen wird. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer/

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