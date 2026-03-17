So isst Österreich besser: Cordon bleu und KirschstrudelJetzt kostenlos streamen
So isst Österreich besser
Folge 4: So isst Österreich besser: Cordon bleu und Kirschstrudel
50 Min.Folge vom 17.03.2026
Fertiggerichte boomen - doch was steckt drin? Silvia Schneider geht mit Molekularbiologe Fritz Treiber der Sache nach. In den Spitzenküchen von Max Stiegl, Richard Rauch und Eveline Wild werden Fertigprodukte wie Cordon bleu und Kirschstrudel analysiert und im direkten Vergleich mit frisch Gekochtem verkostet. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer
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