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So isst Österreich besser

So isst Österreich besser: Cordon bleu und Kirschstrudel

ORF2Staffel 1Folge 4vom 17.03.2026
So isst Österreich besser: Cordon bleu und Kirschstrudel

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So isst Österreich besser

Folge 4: So isst Österreich besser: Cordon bleu und Kirschstrudel

50 Min.Folge vom 17.03.2026

Fertiggerichte boomen - doch was steckt drin? Silvia Schneider geht mit Molekularbiologe Fritz Treiber der Sache nach. In den Spitzenküchen von Max Stiegl, Richard Rauch und Eveline Wild werden Fertigprodukte wie Cordon bleu und Kirschstrudel analysiert und im direkten Vergleich mit frisch Gekochtem verkostet. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer

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