So isst Österreich besser: Eis und SachertorteJetzt kostenlos streamen
So isst Österreich besser
Folge 2: So isst Österreich besser: Eis und Sachertorte
50 Min.Folge vom 24.02.2026
Fertiggerichte boomen. Doch die Zutatenliste erzählt eine andere Geschichte. Silvia Schneider deckt diesmal die Geheimnisse von Eis und Sachertorte auf. Schnell und praktisch: Convenience Food aus dem Supermarkt liegt voll im Trend. Doch was steckt eigentlich drin? Silvia Schneider ist diesmal gemeinsam mit dem Molekularbiologen Fritz Treiber in der Spitzenküche der Patissière Eveline Wild zu Gast und nimmt die Themen Eis und Sachertorte unter die Lupe. Analyse und Verkostung von "frisch gekocht“ gegen "aus dem Packerl" inklusive! Bildquelle: ORF/On Media
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