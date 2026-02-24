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So isst Österreich besser

So isst Österreich besser: Eis und Sachertorte

ORF2Staffel 1Folge 2vom 24.02.2026
So isst Österreich besser: Eis und Sachertorte

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So isst Österreich besser

Folge 2: So isst Österreich besser: Eis und Sachertorte

50 Min.Folge vom 24.02.2026

Fertiggerichte boomen. Doch die Zutatenliste erzählt eine andere Geschichte. Silvia Schneider deckt diesmal die Geheimnisse von Eis und Sachertorte auf. Schnell und praktisch: Convenience Food aus dem Supermarkt liegt voll im Trend. Doch was steckt eigentlich drin? Silvia Schneider ist diesmal gemeinsam mit dem Molekularbiologen Fritz Treiber in der Spitzenküche der Patissière Eveline Wild zu Gast und nimmt die Themen Eis und Sachertorte unter die Lupe. Analyse und Verkostung von "frisch gekocht“ gegen "aus dem Packerl" inklusive! Bildquelle: ORF/On Media

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