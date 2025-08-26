Zum Inhalt springenBarrierefrei
So lebt sich's leichter

Fit für die Zukunft

PULS 4Staffel 3Folge 2vom 26.08.2025
Fit für die Zukunft

So lebt sich's leichter

Folge 2: Fit für die Zukunft

61 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6

Alexander aus Schwechat, dreifacher Familienvater und Feuerwehrmann kommt mit knapp 200 Kilogramm Gewicht an seine körperlichen und seelischen Grenzen. Die Alarmglocken läuten: Hohe Leberwerte, Bewegungsmangel, Heißhungerattacken. Holly Wilkinson will dem Mann helfen, seinen größten Wunsch zu erreichen: Wieder fit genug zu werden, um in voller Montur auf die Drehleiter am Feuerwehrwagen steigen zu dürfen.

