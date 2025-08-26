So lebt sich's leichter
Folge 2: Fit für die Zukunft
61 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6
Alexander aus Schwechat, dreifacher Familienvater und Feuerwehrmann kommt mit knapp 200 Kilogramm Gewicht an seine körperlichen und seelischen Grenzen. Die Alarmglocken läuten: Hohe Leberwerte, Bewegungsmangel, Heißhungerattacken. Holly Wilkinson will dem Mann helfen, seinen größten Wunsch zu erreichen: Wieder fit genug zu werden, um in voller Montur auf die Drehleiter am Feuerwehrwagen steigen zu dürfen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen