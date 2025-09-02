Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 3vom 02.09.2025
61 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 6

Eli aus Wernberg hat bereits zweimal über 30 Kilo ab- und wieder zugenommen. Heute wiegt sie 96 Kilo bei einer Körpergröße von 1,76 m. Sie kämpft mit einem ausgeprägten Kontrollzwang: Alles wird gewogen, jede Kalorie getrackt - doch am Abend überfällt sie regelmäßig der Heißhunger. Dazu kommt eine Hashimoto-Erkrankung, ein gestörter Hormonhaushalt und ein tief verankertes Diät-Denken seit der Kindheit. Holly will Eli helfen, sich von der ewigen Kontrolle zu befreien.

