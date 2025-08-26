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So lebt sich's leichter

Gesunde Alternativen

PULS 4Staffel 3Folge 1vom 26.08.2025
Gesunde Alternativen

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So lebt sich's leichter

Folge 1: Gesunde Alternativen

61 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6

Karin aus Sankt Margarethen ist Mutter zweier fast erwachsener Kinder und wiegt bei 1,61 m Körpergröße 114 Kilo. Ihr größtes Laster: Cola - täglich mehrere Dosen, auch schon zum Frühstück. Die Folge: Ihre Leber schlägt Alarm, der Arzt warnt vor der Zuckerkrankheit. Aber Karin ist bereit für Veränderung. Mit Holly stellt sie sich mutig der Realität - trotz Knieproblemen, Stress und Selbstzweifeln.

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