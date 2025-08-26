So lebt sich's leichter
Folge 1: Gesunde Alternativen
61 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6
Karin aus Sankt Margarethen ist Mutter zweier fast erwachsener Kinder und wiegt bei 1,61 m Körpergröße 114 Kilo. Ihr größtes Laster: Cola - täglich mehrere Dosen, auch schon zum Frühstück. Die Folge: Ihre Leber schlägt Alarm, der Arzt warnt vor der Zuckerkrankheit. Aber Karin ist bereit für Veränderung. Mit Holly stellt sie sich mutig der Realität - trotz Knieproblemen, Stress und Selbstzweifeln.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen