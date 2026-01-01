So lebt sich's leichter
3 StaffelnAb 12
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So lebt sich's leichter
Mit Diätrebellin Holly Wilkinson gehören Kalorien zählen, Genussverbote und Cheat-Days der Vergangenheit an. In "So lebt sich's leichter" verhilft sie den Österreicher:innen in eine fitte und gesunde Zukunft.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen
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