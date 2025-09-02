Zum Inhalt springenBarrierefrei
So lebt sich's leichter

Krafttraining für Toni Polster

PULS 4Staffel 3Folge 4vom 02.09.2025
Krafttraining für Toni Polster

So lebt sich's leichter

Folge 4: Krafttraining für Toni Polster

60 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 6

Toni Polster, einst gefeierter Torjäger und jetzt Trainer beim SC Wiener Viktoria, kämpft mit seinen Kilos nach der aktiven Karriere. Frühstücksschnitzel, Bier nach dem Training und kaum Bewegung - Holly deckt liebevoll, aber bestimmt die Schwächen von "Doppelpack-Toni" auf. Die Waage zeigt 104 kg - bei 1,88 m und einem kritischen Gesundheitszustand nach einem Magendurchbruch kein Spaß mehr. Holly stellt Tonis Speiseplan auf den Kopf - inklusive Kühlschrank-Check.

