Soko Donau (11/17): QuantensprungJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 41: Soko Donau (11/17): Quantensprung
Penny kommt um Sekunden zu spät: Professor Spiegel wird vor ihren Augen angeschossen, sie selbst durch eine Explosion in ein Paralleluniversum katapultiert. Anfangs glaubt sie an einen Scherz, als sie Menschen gegenübersteht, die wir ihre Kollegen aussehen, sie aber nicht zu erkennen scheinen und sogar festnehmen. Nach und nach wird ihr schmerzlich bewusst, dass sie sich in einer anderen Welt als der ihren befindet. Natürlich möchte sie so schnell wie möglich zurück, muss davor aber schaffen, der SOKO in Welt zwei klar zu machen, dass sie weder verrückt noch kriminell ist. Und dazu muss sie noch den Mörder des Wissenschaftlers überführen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Aleksandar Petrovic (Viktor Küng) Ina-Alice Kopp (Felicitas Stachel) Peter Raffalt (Prof. Spiegel) Martin Müller (Taxifahrer) Regie: Filippos Tsitos Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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