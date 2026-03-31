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Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (17/17): Nemesis

ORF1Staffel 13Folge 47vom 31.03.2026
Soko Donau (17/17): Nemesis

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Soko Donau Staffel 13

Folge 47: Soko Donau (17/17): Nemesis

44 Min.Folge vom 31.03.2026

Kristof Blatnik, Sohn eines bekannten Verbrechers, wird von einer Frau namens Nemesis ermordet, die sich als Rächerin sieht. Die Spur führt zu Mia Unger, die ein starkes Motiv hat. Während das Team ermittelt, ist Wohlfahrt verliebt bis Nemesis erneut zuschlägt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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