Soko Donau (17/17): NemesisJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 47: Soko Donau (17/17): Nemesis
44 Min.Folge vom 31.03.2026
Kristof Blatnik, Sohn eines bekannten Verbrechers, wird von einer Frau namens Nemesis ermordet, die sich als Rächerin sieht. Die Spur führt zu Mia Unger, die ein starkes Motiv hat. Während das Team ermittelt, ist Wohlfahrt verliebt bis Nemesis erneut zuschlägt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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Soko Donau Staffel 13
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