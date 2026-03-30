Soko Donau (16/17): Nachts in FriedensruhJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 46: Soko Donau (16/17): Nachts in Friedensruh
Videobloggerin Jenny wird tot im ehemaligen Sanatorium Friedensruh gefunden. Sie wurde offenbar ermordet, während sie mit ihrer Freundin ein Video über dieses besondere Gebäude drehte, in dem es angeblich spukt. Von Katharina fehlt jede Spur. Jennys Kamera-Aufnahmen zeigen, dass die Mädchen durch irgendetwas in Panik gerieten. Und als unser Team das verlassene Sanatorium durchsucht, bemerken sie seltsame und verstörende Dinge. Sollte hier wirklich etwas nicht mit dem rechten zugehen? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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