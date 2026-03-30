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Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (16/17): Nachts in Friedensruh

ORF1Staffel 13Folge 46vom 30.03.2026
Soko Donau (16/17): Nachts in Friedensruh

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Soko Donau Staffel 13

Folge 46: Soko Donau (16/17): Nachts in Friedensruh

44 Min.Folge vom 30.03.2026

Videobloggerin Jenny wird tot im ehemaligen Sanatorium Friedensruh gefunden. Sie wurde offenbar ermordet, während sie mit ihrer Freundin ein Video über dieses besondere Gebäude drehte, in dem es angeblich spukt. Von Katharina fehlt jede Spur. Jennys Kamera-Aufnahmen zeigen, dass die Mädchen durch irgendetwas in Panik gerieten. Und als unser Team das verlassene Sanatorium durchsucht, bemerken sie seltsame und verstörende Dinge. Sollte hier wirklich etwas nicht mit dem rechten zugehen? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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