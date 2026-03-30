Soko Donau (15/17): Gevatter HeinJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 45: Soko Donau (15/17): Gevatter Hein
Ein Radfahrer entdeckt die Leiche des Pensionisten Jonas Epple. Hinweise führen zur DNA-Überführung von Martin Kreuzer. In seiner Wohnung finden Ermittler weitere Spuren zu anderen Opfern. Doch je mehr er erzählt, desto verworrener werden die Geständnisse – die SOKO zweifelt: Ist Kreuzer wirklich der Täter? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Michael Fuith (Martin Kreuzer) Katharina Nesytowa (Elena Wolkheim) Markus Böker (Fritz Wolkheim) Sylvia Eisenberger (Anna Stangassinger) Helga Illich (Alte Dame) Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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