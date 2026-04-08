Soko Donau (11/16): HausfreundeJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 29: Soko Donau (11/16): Hausfreunde
44 Min.Folge vom 08.04.2026
Nach einer Housewarming-Party wird Hausbewohner Conrad Strobl tot im Hof gefunden – zunächst scheinbar Selbstmord, doch es ist Mord. Während Carl ermittelt, liefern die neugierige Maria Horak und Willi Bucek Einblicke in die Hausgemeinschaft, in der viele ein Motiv hatten, den ungeliebten Nachbarn loszuwerden. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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Soko Donau Staffel 14
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