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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (11/16): Hausfreunde

ORF1Staffel 14Folge 29vom 08.04.2026
Soko Donau (11/16): Hausfreunde

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Soko Donau Staffel 14

Folge 29: Soko Donau (11/16): Hausfreunde

44 Min.Folge vom 08.04.2026

Nach einer Housewarming-Party wird Hausbewohner Conrad Strobl tot im Hof gefunden – zunächst scheinbar Selbstmord, doch es ist Mord. Während Carl ermittelt, liefern die neugierige Maria Horak und Willi Bucek Einblicke in die Hausgemeinschaft, in der viele ein Motiv hatten, den ungeliebten Nachbarn loszuwerden. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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