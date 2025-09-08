Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 54vom 08.09.2025
44 Min.Folge vom 08.09.2025

Morgengrauen an der Donau. Eine Fähre erreicht die Anlegestelle, darauf ein Lieferwagen. Neben diesem findet der Fährwart den erstochenen Fahrer. Die Ermittler der Soko stellen fest, dass die Mordwaffe ein Spargelstecher und das Opfer ein Spargelbauer war, der unsaubere Geschäfte machte, eine frustrierte Ehefrau und ein lukratives Angebot für seine Gründe hatte. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Hubert Mican

