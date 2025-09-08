Soko Donau (1/12): Blutige ErnteJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 3
Folge 54: Soko Donau (1/12): Blutige Ernte
Morgengrauen an der Donau. Eine Fähre erreicht die Anlegestelle, darauf ein Lieferwagen. Neben diesem findet der Fährwart den erstochenen Fahrer. Die Ermittler der Soko stellen fest, dass die Mordwaffe ein Spargelstecher und das Opfer ein Spargelbauer war, der unsaubere Geschäfte machte, eine frustrierte Ehefrau und ein lukratives Angebot für seine Gründe hatte. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Hubert Mican
