Soko Donau Staffel 3
Folge 55: Soko Donau (2/12): Böse Überraschung
44 Min.Folge vom 02.11.2025
Zwei Tote im Hafen Freudenau, ein Spediteur und ein Zollbeamter. Soko-Ermittler Ribarski wird mittels einer Finte in einen Spionagefall gezogen, wobei es ganz danach aussieht, dass er an dunklen Ostgeschäften und an den Morden beteiligt war. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican
