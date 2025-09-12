Soko Donau (10/12): Falsche MeisterJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 3
Folge 64: Soko Donau (10/12): Falsche Meister
44 Min.Folge vom 12.09.2025
Zwischen den Booten einer Segelschule treibt ein Toter. Der junge Mann, ein Student der Kunsthochschule, scheint auf den ersten Blick einem Unfall zum Opfer gefallen zu sein. Doch die Ermittlungen führen die SOKO in die Hochschul- und Museum-Szene, wo der Student offenbar auf äußerst brisante Angelegenheiten gestoßen ist. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican
Soko Donau Staffel 3
