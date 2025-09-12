Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 3

Soko Donau (10/12): Falsche Meister

ORF1Staffel 1Folge 64vom 12.09.2025
Soko Donau (10/12): Falsche Meister

Soko Donau (10/12): Falsche MeisterJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 3

Folge 64: Soko Donau (10/12): Falsche Meister

44 Min.Folge vom 12.09.2025

Zwischen den Booten einer Segelschule treibt ein Toter. Der junge Mann, ein Student der Kunsthochschule, scheint auf den ersten Blick einem Unfall zum Opfer gefallen zu sein. Doch die Ermittlungen führen die SOKO in die Hochschul- und Museum-Szene, wo der Student offenbar auf äußerst brisante Angelegenheiten gestoßen ist. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 3
ORF1
Soko Donau Staffel 3

Soko Donau Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen