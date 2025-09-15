Soko Donau: Gestrandet (11/12)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 3
Folge 63: Soko Donau: Gestrandet (11/12)
An der Donau wird zuerst die Leiche einer Frau auf einer Sandbank gefunden. Einen Tag später entdeckt die Polizei dort eine weitere Frau – verwirrt, ohne Erinnerung, wie sie dorthin kam. Beide Frauen sind teure Cabrios gestohlen worden. Die Ermittler der SOKO entdecken eine gefährliche Droge als Ursache für den Tod der einen und die Verwirrtheit der anderen. Offenbar suchten beide online Dates – und gerieten so in die Fänge einer skrupellosen Autohändler-Bande. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican
