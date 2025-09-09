Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 56vom 09.09.2025
44 Min.Folge vom 09.09.2025

Eigentlich hätten die Ermittler der Soko Donau nichts mit der Leiche, die im Aquarienhaus von Schönbrunn in einem der Becken schwimmt, zu tun, wäre da nicht die Freundschaft des Chefs zur neuen Direktorin des Tiergartens, die Dirnberger um Hilfe ersucht. Dass der Tote Psychotherapeut mit Hang zu exotischen Fischen ist, führt die Ermittler in den Kreis seiner Klienten, die allesamt nicht gerade Tierliebe verbindet. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Henning Peker (Jan Hruschka) Kathrin Beck (Lisa Burgstaller) Thomas Reisinger (Dr. Michael Renner) Franziska Stavjanik (Barbara Atzwanger) Irene Colin (Sprechstundenhilfe) Fabian Böhm (Luka Burgstaller) Buch: Thomas Eifler und Susanne Beck Regie: Erhard Riedlsperger Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican

