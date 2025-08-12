Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau Staffel 3

Soko Donau: In Vino Veritas (12/12)

ORF1Staffel 1Folge 65vom 12.08.2025
Soko Donau: In Vino Veritas (12/12)

Soko Donau Staffel 3

Folge 65: Soko Donau: In Vino Veritas (12/12)

44 Min.Folge vom 12.08.2025

Erni Kremsers Urlaub auf einem Wachauer Weingut beginnt turbulent: Nach einem heftigen Streit unter ihrem Balkon wird am Morgen die Leiche des Weinbauern in einem Fass gefunden. Kremser alarmiert ihre Kollegen, taucht selbst inkognito in ein Netz aus erbitterten Familienfehden ein und jagt so die entscheidenden Hinweise. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican

ORF1
