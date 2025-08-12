Soko Donau: In Vino Veritas (12/12)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 3
Folge 65: Soko Donau: In Vino Veritas (12/12)
44 Min.Folge vom 12.08.2025
Erni Kremsers Urlaub auf einem Wachauer Weingut beginnt turbulent: Nach einem heftigen Streit unter ihrem Balkon wird am Morgen die Leiche des Weinbauern in einem Fass gefunden. Kremser alarmiert ihre Kollegen, taucht selbst inkognito in ein Netz aus erbitterten Familienfehden ein und jagt so die entscheidenden Hinweise. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Soko Donau Staffel 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0