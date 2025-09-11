Soko Donau (8/12): MordgesellenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 3
Folge 61: Soko Donau (8/12): Mordgesellen
Der erste Blick auf den Toten, der aus der Donau gefischt wurde, zeigt der Pathologin, dass der Mann stranguliert wurde. Der Blick der Ermittler bleibt auf der eigenartigen Kostümierung des Mordopfers hängen. Es handelt sich um einen deutsche Zimmermann-Gesellen auf der Walz in der traditionellen Tracht. Das führt Oberst Dirnberger und sein Team zu Bauunternehmen, die mit höchst unsauberen Methoden illegalen Profit machen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Bernhard Schir (Jochen Miklau) Peter Faerber (Josef Kohlmayr) Ludwig Blochberger (Ben Steiner) Nadja Vogel (Lili Winkelmoos) Jevgenij Sitochin (Tarassow) u.a. Regie: Erwin KeuschBuch: Kerstin-Luise Neumann Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican
