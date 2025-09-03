Soko Donau: Auf Leben und Tod (15/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 74: Soko Donau: Auf Leben und Tod (15/15)
Carl Ribarski trifft sich im Container-Hafen mit einem bekannten Aufdeckungsjournalisten, der inkognito einer heißen Sache nachgeht. Kaum hat er Car seine Informationen weiter gegeben, trifft ihn ein tödlicher Schuss. Während er in Carls Armen stirbt, wird dieser ebenfalls getroffen. Er wird schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Zutiefst betroffen trifft die Soko am Tatort ein. Die Ermittler finden heraus, dass der Ermordete eine gefälschte Identität besitzt. Der einzig brauchbare Hinweis ist eine Mitgliedskarte für einen Fitnessclub. Helmuth und Penny sehen sich umgehend dort um. Der Besitzer Oliver Solka und dessen Sohn Sven haben einen Streit des Opfers mit einem unbekannten Mann beobachtet. Die Spur führt zu einer Spedition. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Manfred Stücklschwaiger (Oliver Solka) Daniel Roesner (Sven Solka) Thomas Clemens (Mark Cerni) Carl Achleitner (Otto Klinger) Klaus Rott (Jürgen Simon) Peter Ender (Michael Kaminski) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Kerstin-Luise Neumann Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick