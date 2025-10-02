Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau Staffel 5

Soko Donau (10/15): Blindspuren

ORF1Staffel 1Folge 83vom 02.10.2025
Offenbar durch Fremdeinwirkung ist eine schwangere junge Frau am Donauufer zu Tode gestürzt. Die SOKO Donau ermittelt im Umfeld des Blindenheims von Katja Steiner, wo die Tote arbeitete. In dieser scheinbar vorbildlich geführten Einrichtung machen die Ermittler einige beunruhigende Entdeckungen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Aykut Kayacik (Murat Sekic) C.C. Weinberger (Martin Moser) Daniela Ziegler (Katja Steiner) Marie-Christine Friedrich (Eva Steiner) Christoph Gareisen (Dr. Sebastian Scheld) Tatjana Alexander (Isabel Kemper) Regie: Robert Sigl Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich

