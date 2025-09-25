Soko Donau: Die grauen Männer (1/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 47: Soko Donau: Die grauen Männer (1/15)
Nach einem Schachspiel im Park muss Carl zusehen, wie sein Schachpartner Peter Hallbach von einem Taxi überfahren wird. Der Taxilenker begeht Fahrerflucht. Hallbach stirbt in Carls Armen. Tags darauf erfährt Carl, dass sein Schachpartner Peter Hallbach Innenminister der Republik war und während seiner Amtszeit in eine weitreichende Korruptionsaffäre, dem Argos-Skandal verwickelt war. Für Carl ist nun gewiss, dass Hallbach Opfer eines Mordanschlages wurde. Carl will sich mit seinem Team sofort in die Ermittlungen stürzen, doch er stößt dabei von verschiedenen Seiten auf wachsenden Widerstand. Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller: Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmut Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) u.v.m. Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick