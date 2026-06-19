Soko Kitzbühel (5/13): Töten ist SilberJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 49: Soko Kitzbühel (5/13): Töten ist Silber
48 Min.Folge vom 19.06.2026
Student Florian Kaltenthaler wird tot an einer Felskante gefunden. Zuvor sprach er mit Freund Stefan über wertvolle Silbermünzen, die seinen Traum finanzieren sollten. Verdächtig sind Stefan und sein Stiefvater. Die Ermittlungen deuten auf Mord hin – bis ein Detail die wahren Motive offenbart. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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Soko Kitzbühel Staffel 10
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