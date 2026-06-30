Soko Kitzbühel (10/13): ViererbandeJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 58: Soko Kitzbühel (10/13): Viererbande
Das Oberhaupt militanter Tierschutzaktivisten wurde ermordet. Die anonyme Gruppe mit dem Namen "Kitzbüheler Stadtmusikanten" war zuletzt vor drei Jahren präsent, doch gelangt nun wieder in den Fokus der Soko. Ein rätselhaftes ehemaliges Mitglied der Gruppe und ein Pelzhändler, welcher nach einem Angriff der Aktivisten Selbstmord beging, werden Teil der Ermittlungen. Besetzung: Mit Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael Steinocher (Stefan Patek) Emily Cox (Gina Prinz) Franziska Singer (Patrizia Patek) Nicholas Reinke (Tristan Veltsin) Ines Schiller (Klaudia Veltsin) Sascha Titel (Thomas Sautter) Karl Knaup (Michael Sautter) Margaretha Baumgartner (Anita Sautter) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Hermann Schmid Koproduktion ORF/ZDF
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick