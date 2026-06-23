Soko Kitzbühel (11/13): SüchtigJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 55: Soko Kitzbühel (11/13): Süchtig
Hannes und die Gräfin werden Zeugen einer Explosion in einem Ferienhaus. Die SOKO findet dort die Reste eines Drogenlabors und die Leiche von Simon Krautzer, der jedoch schon Stunden zuvor erschlagen wurde. Karin und Lukas stoßen bei ihren Ermittlungen auf die Immobilienkauffrau Marina Schmidt und den Geschäftsmann Hans Seebacher, der als Größe der Drogenszene gilt. Hinweise kommen von der Apothekerin Susanne Berger, die sich um ihren suchtkranken Bruder Benni kümmert. Benni war mit Simon befreundet und hatte ihn am Abend seines Todes noch besucht. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Julia Schranz (Susanne Berger) Laura Osswald (Marina Schmidt) Michael Brandner (Hans Seebacher) Aaron Karl (Benni Berger) Thomas Lackner (Fahrer) Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Gabriele Sindler Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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