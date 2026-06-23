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Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel (11/13): Süchtig

ORF1Staffel 10Folge 55vom 23.06.2026
Soko Kitzbühel (11/13): Süchtig

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Soko Kitzbühel Staffel 10

Folge 55: Soko Kitzbühel (11/13): Süchtig

48 Min.Folge vom 23.06.2026

Hannes und die Gräfin werden Zeugen einer Explosion in einem Ferienhaus. Die SOKO findet dort die Reste eines Drogenlabors und die Leiche von Simon Krautzer, der jedoch schon Stunden zuvor erschlagen wurde. Karin und Lukas stoßen bei ihren Ermittlungen auf die Immobilienkauffrau Marina Schmidt und den Geschäftsmann Hans Seebacher, der als Größe der Drogenszene gilt. Hinweise kommen von der Apothekerin Susanne Berger, die sich um ihren suchtkranken Bruder Benni kümmert. Benni war mit Simon befreundet und hatte ihn am Abend seines Todes noch besucht. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Julia Schranz (Susanne Berger) Laura Osswald (Marina Schmidt) Michael Brandner (Hans Seebacher) Aaron Karl (Benni Berger) Thomas Lackner (Fahrer) Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Gabriele Sindler Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

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