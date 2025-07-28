Soko Kitzbühel: Zu hoch hinaus (10/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 12
Folge 22: Soko Kitzbühel: Zu hoch hinaus (10/13)
Bei einem Testflug eines neu entwickelten Paraglider-Typs des Plastik-Konzerns Rottmann kommt der Extremsportler und Anwalt der Firma, Sebastian Uhl, ums Leben. Hatte jemand den Glider manipuliert? Die SOKO verdächtigt den Umweltaktivisten Bob Seifert, ein Gegner des Plastik-Konzerns, aber auch den langjährigen Rottmann-Mitarbeiter Max Dressler, der kürzlich entlassen wurde. Zentral bleibt jedoch die Frage, ob der Mordanschlag eigentlich gar nicht Sebastian Uhl gegolten hat, sondern Lisa Rottmann, Tochter des Firmenchefs. Denn die hätte den Testflug ursprünglich durchführen sollen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Karl Fischer (Emil Wieser) Hilde Dalik (Lisa Rottmann) Till Kretzschmar (Georg Rottmann) Tim Seyfi (Bob Seifert) Daniel Christensen (Max Dressler) Martin Oberhauser (Karl Mayer) u.a. Buch: Karl Benedikter und Berith Schistek Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
