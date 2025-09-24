Soko Kitzbühel: Amour Fou (10/13)Jetzt kostenlos streamen
Dr. Antonia Weigert, Richterin am Landesgericht Innsbruck, wird in ihrem Wohnzimmer ermordet aufgefunden. Die SOKO hält es für möglich, dass sie der Rache eines von ihr Verurteilten zum Opfer gefallen ist. Bei ihren Ermittlungen stoßen Lukas und Nina auf einen Prozess gegen den der Mafia nahestehenden Beppo Carlotti, der wegen Export von gepanschtem Olivenöl in Tirol einsitzt. Aber wirklich verdächtig ist der Fall Lucy Dolzer, die von der Richterin wegen zweifachen Mordes schuldig gesprochen wurde - und seither ihr Kind nicht mehr sehen darf. Und dann entdeckt Lukas, wer die damalige psychologische Gutachterin war: Mira Winterberg. Lukas ahnt, dass seine Freundin damit in großer Gefahr ist. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Susanne Wuest (Lucy Dolzer) Michael Fuith (Horst Schano) Claudio Caiolo (Arturo Carlotti) Markus Baumeister (Robert Weigert) William Mang (Hermann Müller) Simonida Selimovic (Frau Mayerl) Ingrid Adler (Frau Kräuter) Lennox Schoen (Timi) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) u.a. Regie: Michael Zens Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
