Soko Kitzbühel (12/13): Bling Bling tot

ORF1Staffel 1Folge 12vom 25.09.2025
44 Min.Folge vom 25.09.2025

Der mumifizierte Körper der Schülerin Margret Bader wird in einer Industriewaschmaschine gefunden. Nina und Lukas können herausfinden, dass Margret mit ihren Freunden, den verwöhnte Zwillingen Lima und Victor, in Kitzbüheler Wohnhäuser einbrach, um dort Wertgegenstände zu stehlen. Neben dem undurchsichtigen Zwillingspaar gerät auch ein vorbestrafter Künstler, der eine Affäre mit Margret hatte, ins Visier der Ermittlungen. Das SOKO-Team steht nun vor der Aufgabe ein Netz aus freundschaftlichen und amourösen Verbindungen zu entwirren, um Margrets Mörder zu stellen. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

