Soko Kitzbühel: Mord-Rezepte (5/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 15
Folge 5: Soko Kitzbühel: Mord-Rezepte (5/13)
Christian Färber liegt nach einem Unfall im Koma. Plötzlich sieht es so aus, als ob er aufwachen würde. Doch noch bevor die Mediziner reagieren können, stirbt Färber. Als man im Infusionsschlauch eine Einstichstelle findet, geht die SOKO von Mord aus, zumal es in diesem Spital in letzter Zeit zu mehreren nicht eindeutig zu klärenden Todesfällen gekommen ist. Es heißt, Krankenschwester Gerlinde sei ein Todesengel. Allerdings gibt es da auch Mario Färber, den Bruder des Verstorbenen, ein glückloser Koch, der finanziell unter großem Druck steht und erpresst wird. Oder wollte die Ex-Freundin des Toten verhindern, dass er wieder erwacht - und sieht, dass sie nun mit seinem besten Freund, dem Krimi-Autor Thomas Brix zusammen ist? Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Ingo Tomi (Thomas Brix) Christopher Schärf (Mario Färber) Silvana Veit (Rita Peil) Paul Matic (Alfred Löscher) Ulrike Arnold (Gerlinde Hagen) Martin Halm (Alexander Müller) Sebastian Fischer (Stefan Gabler) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Buch: Ralph Werner Regie: Martin Kinkel Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
