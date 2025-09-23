Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 7vom 23.09.2025
Der Unternehmer Theo Walch ist gerade dabei in Kitzbühel ein Institut für Kryonik einzurichten. Hier soll wohlhabenden Menschen durch Einfrieren ihres Körpers ein Leben nach dem Tod ermöglicht werden. Als seine Geschäftsführerin und Freundin Michaela Tangl ermordet wird, tauchen die Ermittler nicht nur in eine äußerst skurrile Welt ein, sondern auch in ein komplexes Netz der Gefühle. Auch Lukas Roither muss sich mit Gefühlen auseinandersetzen – seinen eigenen nämlich, die er zu lange vergraben hatte. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

