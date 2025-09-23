Soko Kitzbühel (8/13): 15 MinutenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 15
Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): 15 Minuten
Nur Stunden vor dem großen Hahnenkamm-Sommerfest wird der Sonnenstudio-König Walter Ansbach in seinem jüngst bezogenen Haus mit einer Hantel erschlagen. Gefunden hat ihn das It-Girl Beverly Enders, das ihn zusammen mit der Drag-Queen Fabienne la Rose und deren Manager zum Fest begleiten hätte sollen. Aber im Vorfeld scheint es Streit gegeben zu haben. So wie auch zwischen Ansbach und seiner Ex-Frau, der er erst am Tag vor seinem Tod Schmuck abgekauft hatte. Schmuck, der nun verschwunden ist. Für die SOKO gilt es herauszufinden, wer hier tatsächlich Mord und Diebstahl begehen würde für die sprichwörtlichen 15 Minuten Ruhm. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
