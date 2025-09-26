Soko Kitzbühel: Ausgeliefert (13/13)Jetzt kostenlos streamen
Lukas ist tief geschockt als er seine Freundin, die Psychologin Mira Winterberg, blutüberströmt in ihrer Praxis findet. Sie wurde mit einer Schere ermordet, die ihr in den Hals gerammt wurde. Lukas übernimmt selbst die Ermittlungen und stößt dabei auf die ominösen Machenschaften einer Pharmafirma, in welche auch Miras Ex-Freund und eine unberechenbare Borderline-Patientin verwickelt zu sein scheinen. Schwer getroffen von Miras Tod ist Lukas dennoch bestimmt, gemeinsam mit dem SOKO-Team die Wahrheit aufzudecken und den Mörder seiner Freundin zu finden. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Tanja Raunig (Eva Hopfer) Andreas Patton (Richard Steinlechner) Jan Hutter (Daniel Schott) Christian Heiner Wolf (Mathias Finz) Jasmin Rischar (Dr. Mira Winterberg) Regie: Rainer Hackstock Buch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
