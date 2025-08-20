Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 6vom 20.08.2025
Soko Kitzbühel: Rasant in den Tod (6/13)

Soko Kitzbühel: Rasant in den Tod (6/13)Jetzt kostenlos streamen

Folge 6: Soko Kitzbühel: Rasant in den Tod (6/13)

44 Min.Folge vom 20.08.2025

Der Event-Manager Lars Precht wird bei einem Bockerl-Rennen von einer Gewehrkugel tödlich getroffen. Kurz vor seinem Start hat er noch mit seinem Geschäftspartner Thomas Sattler gestritten, weil dieser Firmengelder in den Sand gesetzt hat. Interessant ist aber auch, dass die Käserin Valerie Taler Precht für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht. Nur eine trauert still und ehrlich erschüttert um Lars: Anna. Aber sie hat nicht nur einen Freund verloren. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Anna Rieser (Anna Lenz) Bettina Redlich (Valerie Taler) Sebastian Wendelin (Thomas Sattler) Günter Bubbnik (Oliver Schipfer) Johann Schuler (Sepp Lenz) Stefan Fent (Lars Precht) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Regie: Martin Kinkel Buch: Karl Benedikter, Berith Schistek Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

