Soko Kitzbühel: Unsichtbar (7/15)
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 264: Soko Kitzbühel: Unsichtbar (7/15)
Mit Videos riskanter Kletteraktionen wurde Lara Kreidl zum Youtube-Star, doch dann findet sie bei einer Felsklippe ihren Tod. Da sie einen Wingsuit trägt, sieht es zuerst nach einem missglückten Stunt aus, doch die Spuren am Tatort sprechen eine andere Sprache. Laras Manager Christian Flaschner vermutet den Mörder unter den teilweise aufdringlichen Fans der beliebten Youtuberin. Jedoch hat auch Laras Konkurrentin Adriana Noack, die sich seit Kurzem in Kitzbühel aufhält, ein Mordmotiv: Berühmtheit, Geld und Klickzahlen. Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither), Julia Cencig (Nina Pokorny), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker), Markus Böker (Christian Flaschner), Bettina Schwarz (Moni Kopal), Pamela Knaack (Carolin Schönberg), Lisa Hörtnagl (Adriana Noack) u.a. Buch: Alrun Fichtenbauer Regie: Rainer Hackstock Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
