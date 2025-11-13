Soko Kitzbühel (11/15): Wenn die Maske fälltJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 267: Soko Kitzbühel (11/15): Wenn die Maske fällt
Abseits des Kitzbüheler Stadtfestes wird Universitätsprofessor Gilbert Kronheisl erschossen. Der Täter war als Clown verkleidet und konnte im Gedränge der feiernden Menschen unbemerkt entkommen. Lukas und Nina beginnen, das Leben des Professors zu durchleuchten, und entdecken, dass er bei seinen Medizinstudenten äußerst unbeliebt war. Einer von ihnen, Christof Wiegele, tritt mit seiner Clownstruppe auf dem Stadtfest auf und gerät schnell in den Fokus der Ermittlungen. Doch auch Kronheisls entfremdete Ehefrau Anna ist verdächtig, denn sie ist erst vor Kurzem in die Stadt zurückgekehrt, um mit ihrem Mann einige offene Fragen zu klären. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Ferdinand Hofer (Christof Wiegele) Elisabeth Kanettis (Irene Gabler) Christine Sommer (Anna Kronheisl) Clemens Aap Lindenberg (Prof. Gilbert Kronheisl) Buch: Hermann Schmid Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick