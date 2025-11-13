Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel (11/15): Wenn die Maske fällt

ORF1Staffel 17Folge 267vom 13.11.2025
Soko Kitzbühel (11/15): Wenn die Maske fällt

Soko Kitzbühel (11/15): Wenn die Maske fälltJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 17

Folge 267: Soko Kitzbühel (11/15): Wenn die Maske fällt

44 Min.Folge vom 13.11.2025

Abseits des Kitzbüheler Stadtfestes wird Universitätsprofessor Gilbert Kronheisl erschossen. Der Täter war als Clown verkleidet und konnte im Gedränge der feiernden Menschen unbemerkt entkommen. Lukas und Nina beginnen, das Leben des Professors zu durchleuchten, und entdecken, dass er bei seinen Medizinstudenten äußerst unbeliebt war. Einer von ihnen, Christof Wiegele, tritt mit seiner Clownstruppe auf dem Stadtfest auf und gerät schnell in den Fokus der Ermittlungen. Doch auch Kronheisls entfremdete Ehefrau Anna ist verdächtig, denn sie ist erst vor Kurzem in die Stadt zurückgekehrt, um mit ihrem Mann einige offene Fragen zu klären. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Ferdinand Hofer (Christof Wiegele) Elisabeth Kanettis (Irene Gabler) Christine Sommer (Anna Kronheisl) Clemens Aap Lindenberg (Prof. Gilbert Kronheisl) Buch: Hermann Schmid Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 17
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel Staffel 17

Alle 1 Staffeln und Folgen