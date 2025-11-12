Soko Kitzbühel (8/15): SchöpfungJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 265: Soko Kitzbühel (8/15): Schöpfung
Die Gentechnik-Studentin Yasmin Stackler wird tot aufgefunden. Bei der Obduktion entdeckt Dr. Löcker einen in ihrem Körper implantierten Mikrochip. Die Spur führt Lukas und Nina tief in die Welt der Biohacker. Gemeinsam mit ihrem Freund Tommy und dem Studienkollegen Laurenz hatte Stackler ein eigenes Gentechniklabor betrieben. Doch zwischen den dreien kam es zuletzt immer häufiger zu Spannungen. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Alexander Pschill (Marius Vanovitz) Dominic Marcus Singer (Tommy Nussleitner) Emanuel Fitz (Laurenz Paar) Marie Rathscheck (Yasmin Stackler) Buch: Alrun Fichtenbauer Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
