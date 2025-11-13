Soko Kitzbühel (12/15): Der Staat bin ichJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 268: Soko Kitzbühel (12/15): Der Staat bin ich
Die morgendlichen Wetterkameras sorgen für Aufsehen, als sie inmitten des Bergpanoramas einen Mann zeigen, der in einer Blutlache liegt. Lukas und Nina nehmen die Ermittlungen auf und identifizieren den Toten als Ulrich Rief, der durch seine Aktivitäten als sogenannter Freibürger bereits bekannt war. Das SOKO-Team richtet seine Aufmerksamkeit auf die Vereinigung und stößt dabei auf ihren undurchsichtigen Anführer Karl-Göran Anderson. Doch auch der ehemalige Freibürger Ewald Hornig gerät ins Visier, denn zwischen ihm und dem Opfer scheint es noch eine offene Rechnung gegeben zu haben. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly Christoph Moosbrugger Lukas Watzl (Patrick Raischl) Christian Strasser (Ewald Hornig) Patricia Hirschbichler (Annette von Reblar) Buch: Hermann Schmid Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
