Soko Kitzbühel Staffel 20
Folge 1: Soko Kitzbühel: Home Invasion (1/13)
Das Haus des Juweliers Richard Krimmler und seiner Familie wird überfallen, die Familienmitglieder werden gefesselt, Krimmler wird dazu gezwungen, den Code für den Safe preiszugeben. Er kann sich schließlich befreien und erschießt einen der Räuber in Notwehr. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Krimmlers Neffe an dem Überfall beteiligt war, und die tiefen Risse in der Familie werden immer deutlicher. Richards Ehefrau Karin versucht ihre Familie zusammenzuhalten, doch dann beginnt auch noch Tochter Sophie sich merkwürdig zu verhalten. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Felix Kreutzer (Tobias) Harald Schrott (Richard Krimmler) Doris Hindinger (Karin Krimmler) Johanna Mahaffy (Sophie Krimmler) Stanislaus Steinbichler (Albert Krimmler) Konstantin Reichmuth (Benny Krimmler) u.a. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
