Soko Kitzbühel: Gestohlene Träume (2/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 20
Folge 2: Soko Kitzbühel: Gestohlene Träume (2/13)
44 Min.Folge vom 04.08.2025
Ein schwarzer Jugendlicher wird tot auf der Choralpe aufgefunden. Nachdem das Soko-Team zu Anfang noch in Flüchtlingskreisen ermittelt, richtet sich der Verdacht bald gegen Ex-Fußballprofi Gernot Halterer. Halterer ist inzwischen Spielerberater und vermittelt afrikanische Talente an Klubs in ganz Europa. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
