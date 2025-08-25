Soko Kitzbühel (5/13): Die AussteigerJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 20
Folge 5: Soko Kitzbühel (5/13): Die Aussteiger
Nur wenige Wochen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, wird der Ex-Leiter eines Kinderheims brutal erschlagen aufgefunden. Kurz darauf wird auch der Chef einer Aussteigergemeinschaft ermordet, beide Taten scheinen zusammenzuhängen. Die Frau des zweiten Opfers, Mia Brock, rückt als Chefin nach, schottet die Gemeinschaft weiter ab und ist nur wenig hilfreich bei den Ermittlungen. Dem Soko-Team bleibt nichts anderes übrig, als Lukas in die Gemeinschaft einzuschleusen, um so die beiden Morde zu lösen. Während seines Undercover-Einsatzes erhält Lukas aber eine überraschende Nachricht: Sein Haus ist baufällig, worum er sich eigentlich sofort kümmern müsste. Doch dann spitzt sich die Lage am Aussteigerhof zu, denn der Mörder hat seine Mission noch nicht beendet. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick