Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 20

Soko Kitzbühel (5/13): Die Aussteiger

ORF1Staffel 1Folge 5vom 25.08.2025
Soko Kitzbühel (5/13): Die Aussteiger

Soko Kitzbühel (5/13): Die AussteigerJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 20

Folge 5: Soko Kitzbühel (5/13): Die Aussteiger

44 Min.Folge vom 25.08.2025

Nur wenige Wochen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, wird der Ex-Leiter eines Kinderheims brutal erschlagen aufgefunden. Kurz darauf wird auch der Chef einer Aussteigergemeinschaft ermordet, beide Taten scheinen zusammenzuhängen. Die Frau des zweiten Opfers, Mia Brock, rückt als Chefin nach, schottet die Gemeinschaft weiter ab und ist nur wenig hilfreich bei den Ermittlungen. Dem Soko-Team bleibt nichts anderes übrig, als Lukas in die Gemeinschaft einzuschleusen, um so die beiden Morde zu lösen. Während seines Undercover-Einsatzes erhält Lukas aber eine überraschende Nachricht: Sein Haus ist baufällig, worum er sich eigentlich sofort kümmern müsste. Doch dann spitzt sich die Lage am Aussteigerhof zu, denn der Mörder hat seine Mission noch nicht beendet. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 20
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 20

Soko Kitzbühel Staffel 20

Alle 1 Staffeln und Folgen