Soko Kitzbühel: Durchgedreht (3/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 20
Folge 3: Soko Kitzbühel: Durchgedreht (3/13)
Als die verhasste Mathematiklehrerin Simone Gerlich wird erstochen, gerat die Vorzugsschülerin Lisa Baumann gerät ins Visier, da Gerlich ihre Schullaufbahn sabotierte. Die SOKO verdächtigt außerdem ihre Kollegin Anna Hauser, deren Mann eine Affäre mit Gerlich gehabt haben soll. Auch Die Stimmung an der Schule spitzt sich zu, bis Gewalt und Hass eskalieren. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Felix Kreutzer (Tobias) Bettina Redlich (Hanni Krall) Sabrina Reiter (Anna Hauser) Marcel Mohab (Michael Hauser) Serge Falck (Reinhard Vogt) Annalena Hochgruber (Lisa Baumann) Maximilian Baldauf (Elias Schützinger) u.a. Drehbuch: Ralph Werner Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
