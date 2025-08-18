Soko Kitzbühel: Perspektiven (4/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 20
Folge 4: Soko Kitzbühel: Perspektiven (4/13)
Während eines Anti-Diskriminierungs-Trainings für Polizisten, geleitet von Tobias Mutter Hanni Krall, wird Kurt, einer der Teilnehmer, umgebracht. Nach und nach stellt sich heraus, dass er heimlich Spycams in den Zimmern der Teilnehmerinnen montiert hat - um auf diese Weise kleine Pornovideos herzustellen, oder um dadurch Material für eine Erpressung zu sammeln? Simone zum Beispiel will auf keinen Fall, dass ihre Untreue herauskommt, und auch ihr Liebhaber Benno verhält sich verdächtig. Das Soko-Team gerät während der Ermittlungen unter Kollegen zunehmend unter Druck, Major Schneider vom LKA Innsbruck kündigt sein Kommen an. Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither), Julia Cencig (Nina Pokorny), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker), Felix Kreutzer (Tobias), Bettina Redlich (Hanni Krall), Maddalena Hirschal (Simone Fuchshammer), Kerim Waller (Benno Milovnik), Stefan Wancura (Roman Spor) u.a. Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Regie: Rainer Hackstock Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
