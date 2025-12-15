Soko Kitzbühel (10/15): MordlichtJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 4
Folge 10: Soko Kitzbühel (10/15): Mordlicht
Mit einem spektakulären Multimedia-Event will Hubert Walch, der Lizenznehmer und österreichische Alleinvertreiber eines weltweit abgesetzten, neuen Erfrischungsgetränks namens "XX-Life" auf dieses Produkt aufmerksam machen: und zwar mit dem nächtlichen "Wilden Kaiser"-Gebirge als Werbefläche. Sein Projekt sorgt für leidenschaftliche Auseinandersetzungen. An der Spitze seiner Gegner: Simon Turber, ein Werbefachmann, und Kurt Matzleiner, der selbst Limonadenerzeuger ist, aber auch Chef der regionalen Sektion des Alpenvereins. Ernst Geiger hat gegen die Werbeaktion eine Bürgerinitiative initiiert. Vergebens rät Walchs Frau ihrem Mann zum Nachgeben. Knapp vor Realisierung seines Planes wird Hubert Walch ermordet und auch seine Witwe scheint in Lebensgefahr. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Claudia Messner (Renate Walch) Maximilian Krückl (Kurt Matzleiner) Dieter Landuris (Ernst Geiger) Harald Windisch (Simon Turber) Andreas Borcherding (Hubert Walch) Franz Weichenberger (Adam Stuhlpfarrer) Buch: Alfred Paul Schmidt Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick