Folge 14: Soko Kitzbühel (14/15): Land & Liebe
Die junge Chinesin Kim Sun wird in einem Waldstück bei Kitzbühel tot aufgefunden. Sie war, wie die Beamten der SOKO herausfinden, mit dem ortsansässigen Bauern Peter Gräuling verheiratet. Vermittelt hatte die Heirat die Agentur "Land und Liebe", die sich darauf spezialisiert hat, heiratswillige Frauen aus verschiedenen Ländern mit alleinstehenden Landwirten zusammen zu bringen. Sie wird von Bernd Stuchlik und seiner Frau Angela geführt. Auch Gräulings engster Freund und Nachbar, der Gymnasialprofessor Martin Binder, war mit einer Chinesin verheiratet, die nun in Innsbruck ein Restaurant führt. Wollte Kim Sun mit ihrer Hilfe zurück nach China? Und wollte der Täter oder die Täterin sie mit Gewalt daran hindern? Oder gab es ein ganz anderes Tatmotiv? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Rainer Haustein (Peter Gräuling) Michael A. Grimm (Martin Binder) Alexander Held (Bernd Stuchlik) Ulrike Krumbiegel (Angela Stuchlik) Moonsuk Kang (Ming) Monika Nguyen (Kim Sun) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
